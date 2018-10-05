Yalıhüyük'te aşure etkinliği

KONYA (AA) - Yalıhüyük Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen aşure etkinliği dua ile başladı.

Belediye Başkanı Hasan Koçer, Yalıhüyük Cumhuriyet Meydanı'nda cuma namazı çıkışı yapılan aşure programında yaptığı konuşmada, aşurenin Türk geleneklerinde önemli bir yer tuttuğuna dikkat çeken "Muharrem ayının İslam dünyasında farklı bir yeri var. Aşure gibi önemli bir günü içinde barındırıyor. Bu geleneği yaşatarak her yıl belediye olarak aşure günü düzenliyoruz." dedi.

Ülkenin zor günler geçirdiğine dikkat çeken Koçer, bugünlerde birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirterek, dini ve milli değerlerin insanları birleştirici özelliği olduğunu söyledi.

Etkinliğe, Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül, bazı daire amirleri, Belediye Meclisi üyeleri ve vatandaşlar katıldı.



