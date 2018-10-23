Yalıhüyük'te 2018 yılında 250 ton elma üretildi

KONYA (AA) - Yalıhüyük ilçesinde 2018 yılı verilerine göre 2 bin dekar alandan 250 ton elma elde edildi.

Yalıhüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçede kurulan erken uyarı sistemi ile üreticilere elma iç kurdu ve kara leke gibi hastalıkların mesaj ve ilan yoluyla üreticilere bildirildiği belirtildi.



Bu uygulama sonucunda pazara uygun kalitede, yüksek hastalık ve kurt zararı az olan elma üretimi sağlanmasına yardımcı olunduğu kaydedildi.

İlçede üretimi yapılan elmalar iç pazarda, meyve suyu fabrikalarında ve işletmesini Yalıhüyük Belediyesinin üstlendiği soğuk hava deposunda muhafaza edilerek değerlendirileceği öğrenildi.