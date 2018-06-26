Yalıhüyük'te 200 keklik doğaya salındı

KONYA (AA) - Yalıhüyük ilçesi Gölcük Yaylası'nda 200 keklik doğaya bırakıldı.

Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci'nin katılımıyla Yalıhüyük ilçesi Gölcük yaylası mevkisinde düzenlenen etkinlikle Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 200 keklik doğaya salındı.

Tüfekci, etkinlikte yaptığı konuşmada, kekliklerin ekosistem için önemli canlılar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Keklikleri özel beslemek isteyen vatandaşlarımız var. Doğadan alıp kendi mekanlarına götürenler var. Bunlar doğru şeyler değil, bu tür davranışlar da yasak. Bunun cezası var. Bütün vatandaşlarımıza keklikseverlerimize diyoruz ki kekliklerimizin yeri doğadır, tabiattır. Bu güzel kekliklerimizin doğada sayısı ne kadar artarsa bizler de o kadar fayda görürüz."

Programa, Yalıhüyük Kaymakamı Yakup Güven, Ahırlı Kaymakam Halil İbrahim Demirçin, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül, AK Parti Seydişehir, Yalıhüyük ve Ahırlı ilçe başkanları, Konya Orman Bölge Müdürü Muhammed Çolak, Doğa Koruma Milli Parklar Konya Bölge Müdürü Tuğrul Şahin de katıldı.