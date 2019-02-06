Yalıhüyük'de yaya bilincinin oluşturulması projesi

KONYA (AA) - Yalıhüyük Ortaokuluna gelen Jandarma ve Polis trafik ekipleri önce öğrencilere, daha sonra ilçe merkezinde bulunan kıraathanelere giderek vatandaşlara trafikte yaya bilincinin oluşturmak için broşür dağıttı.Görevli Polis Memuru...