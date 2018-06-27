KONYA (AA) - Yalıhüyük'de "Sıfır Atık Projesi" tanıtım toplantısı yapıldı.

Yalıhüyük Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından "Sıfır Atık Projesi" tanıtım toplantısı, Yalıhüyük Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) toplantı salonunda gerçekleşti.

Halk Eğitimi Müdürü Mustafa Metli, burada yaptığı konuşmada, projenin amacının hayat kalitesi yüksek şehirler ve sürdürülebilir çevreyi temin etmek olduğunu söyledi.

Projenin israfın önlenmesini ve kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayacağını ifade eden Metli, "Atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi hedeflenmektedir." dedi.



Toplantı sonunda iç mekan atık kumbarası dağıtıldı.







