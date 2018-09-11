Yalıhüyük'de

KONYA (AA) - Yalıhüyük Kaymakamı Yakup Güven Başkanlığında ilçede okul güvenliği toplantısı yapıldı.

2018-2019 eğitim öğretim yılı öncesi okul çağındaki çocukların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını, ebeveynlerin çocukları için herhangi bir endişe duymaksızın okula göndermelerini ve evlerine dönüşlerini sağlamak, daha güvenli bir okul yolu oluşturmak amacıyla trafik güvenliğini arttırıcı tedbirlerin alınması ve bunların sürdürülebilirliği ile ilgili Yalıhüyük Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı toplantı salonunda Kaymakam Yakup Güven başkanlığında toplantı düzenlendi.

Toplantıda, Kaymakam Güven, 2018-2019 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içerisinde geçebilmesi için alınacak tedbirler ve yapılacak planlamaların ele alındığını söyledi.

Kentin eğitimde iyi bir yıl geçirmesi için bir takım tedbirlerin alınması gerektiğini belirten Güven, "Gençlerimiz ve çocuklarımız bizim geleceğimiz. Hepimizin görevi onlara en güvenli ortamları sunmaktır. Amacımız ve arzumuz, çocuklarımızın kaliteli bir eğitim almalarıdır." dedi.

Toplantıya, Kaymakam Yakup Güven, Belediye Başkanı Hasan Koçer, güvenlik ve idari birim amirlerinin yanı sıra okul müdürleri katıldı.

