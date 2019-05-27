Yalıhüyük'de mezar duvarları boyanıyor

KONYA (AA) - Yalıhüyük'te Bozkır Yolu Caddesi'ndeki mezarlık duvarları Belediyesi tarafından boyanıyor.

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesiyle birlikte tamir, onarım ve bakımını tamamladıkları merkez mezarlıklarının duvarlarını boyama işlemini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yalıhüyük merkez girişinde olan mezarlık duvarlarının hem daha bakımlı hale geleceğini hem de ilçe girişinin güzelleşeceğini ifade eden Koçer, "Yol güzergahında bulunan 700 metrelik alanın boyama işlemi sürüyor." dedi.

Mezarlık içinde bulunan Musalla için ayrılan bölüme hayırsever vatandaşlar ile Belediye işbirliğinde çelik çatılı 2 adet 200 metrekare kapalı alan yapıldığını ifade eden Başkan Koçer, "Şehitliğimizi tamamladık. Son hali ile mezarlığımız, musalla bölümü ve şehitliğimiz bakımlı ve kullanışlı bir hale geldi." diye konuştu.



