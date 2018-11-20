Yalıhüyük’de Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği

KONYA (AA) - Yalıhüyük İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası çerçevesinde "Hz. Peygamber ve Gençlik" konulu konferans düzenledi.

Yalıhüyük Düğün Salonu'nda gerçekleşen programa konuşmacı olarak Kadınhanı Vaazı Yasin Kurnaz katıldı.

Programın açılışında konuşan İlçe Müftüsü Önder Özkan, Hz. Muhammed'i anmaktan ziyade, onun yolundan gitmenin, onu örnek almanın herkesin önceliği olması gerektiğini söyledi.

Vaaz Kurnaz’da Hz. Muhammed'in aile hayatı ve gençlik yıllarını anlattı.

Programa Ahırlı Kaymakamı ve Yalıhüyük Kaymakam Vekili Kadir Yurdagül, Belediye Başkanı Hasan Koçer, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

