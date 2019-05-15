Yalıhüyük'de mantar yetiştiriciliği

KONYA (AA) - İlçede 100 metrekare alanda kültür mantarı yetiştirme serası inşaatına başlandı.



İlk harcın döküldüğü mantar serası inşaatında konuşan ilçe Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, geçimini topraktan sağlayan, topraktan aldığı ürüne değer katarak onu bizlere ulaştıran çiftçilerimizin emeği kutsaldır diyerek şunları söyledi:

Kaymakamlığı olarak bizde bu kutsal değerleri her şeyin üstünde tutarak Yalıhüyük çiftçisinin bol, bereketli üretim yapması ve çiftçilerimize hizmet etmek için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışmaktayız. Mantar projesinde yer alan değerli bayan çiftçilerimize de başarılar dilerim."

Projede yer alan iki kadın çiftçi de projede yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Mantar serası inşaat alanında İlçe Müftüsü Önder Özkan'ın yaptığı duanın ardından program sona erdi.

Temel atma programına İlçe Tarım Müdürü Mevlüt Semerci, İlçe Müftüsü Önder Özkan, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Murat Yılmaz, mahallenin muhtarı Recep Gözel ve çiftçiler katıldı.



