Yalıhüyük'de iftar proğramı

KONYA (AA) - Yalıhüyük Belediyesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçede iftar programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen iftar öncesi bir konuşma yapan Belediye Başkanı Hasan Koçer bu tür etkinliklerle ramazan ayının ruhunu en güzel şekilde yaşadıklarını söyledi.

Her yıl değişik organizasyonlarda vatandaşlarla bir araya gelip talep ve istekleri dinlediklerini ifade eden Koçer şunları kaydetti:

"Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşıyoruz. İnşallah nice Ramazan aylarında yine hep birlikte olmayı Allah bizlere nasip etsin. Allah dualarımızı ve tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Ülkemiz 24 Haziran’da çok önemli bir seçimle karşı karşıya , AK Parti hükümetinin bir zamanlar hayal bile edilemeyen hizmetleri ülkemize kazandırarak milletimizin hizmetine sunmuştur. Şimdi vakit Türkiye vaktidir. Şimdi vakit milletimizin onayıyla şaha kalkma vaktidir. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkürlerimi sunuyorum."



