Yalıhüyük’de

KONYA (AA) - Yalıhüyük ilçesinde, anıza doğrudan ekim yöntemiyle buğday ekimi başladı.

İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Anıza Doğrudan Ekim Yyöntemi" projesi kapsamında ilçe müdürlüğü bünyesine 18 sıralı mibzer alındı.

Proje kapsamında anıza doğrudan ekim mibzeri ile Suğla mevkisinde ilk deneme ekimi yapıldı.

İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 40 bin dekarlık tarımsal alanın 10 bin dekarlık bölümünün anıza doğrudan ekim yöntemiyle ekilmesinin hedeflendiği, bu yöntemle üreticinin iş gücü ve üretim maliyetlerinde önemli tasarruf sağlanacağı belirtildi.