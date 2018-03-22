Yalıhüyük yöneticileri TOKİ inşaatında inceleme yaptı

KONYA (AA) - Yalıhüyük Kaymakamı Yakup Güven ve Belediye Başkanı Hasan Koçer, ilçede yapımı devam eden TOKİ Konutlarında incelemelerde bulundu.

Güven ve Koçer, TOKİ Konutları inşaatını ziyaret ederek, şantiye şefi Onur Ürgen'den bilgi aldı.

Kaymakam Güven, yaptığı açıklamada TOKİ Konutlarının ilçe için bir vizyon olduğunu belirtti.

Koçer de ilçede 59 modern konutun TOKİ ile hayat bulduğunu ifade ederek, "Prestij caddemiz yanında bulunan bu konutların tamamlanması ile konut sorunu sona erecek. Sahil Caddesi çok güzel bir görünüme kavuşacak." dedi.

