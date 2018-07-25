Yalıhüyük Tapu Müdür Vekili Yayla veda etti

KONYA (AA) - Yalıhüyük İlçe Tapu Müdür Vekili Ömer Yayla, emekli olması dolayısıyla mesai arkadaşlarının düzenlediği yemek organizasyonuyla veda etti.

Tapu Müdürlüğü personeli, Belediye Başkanı Hasan Koçer'in de katılımıyla emekli olması dolayısıyla İlçe Tapu Müdür Vekili Ömer Yayla onuruna yemek düzenledi.



Belediye Başkanı Koçer, veda yemeğinde yaptığı konuşmada, Belediye Başkanlığı öncesinde ilçede Tapu Müdürü olarak çalıştığını ve Yayla ile 8 yıl beraber çalıştıklarını hatırlatarak, "Çalışkan dürüst bir arkadaşımız. İlçemize yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

İlçede 13 yıldır görev yaptığını dile getiren Yayla ise "Yalıhüyük’te huzurlu bir şekilde görev yaptık. İlçe halkı çok iyi. Hepsine teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız böyle bir organizasyon düzenlemiş onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyor haklarını helal etmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.