Yalıhüyük Şehir Konağı'nın temeli atıldı

KONYA (AA) - Yalıhüyük Şehir Konağı'nın temeli düzenlenen törenle atıldı.

Yalıhüyük ilçesinde yaptırılacak şehir konağının temel atma töreni, AK Parti Konya Milletvekili ve adayı Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya milletvekili adayı Tahir Akyürek'in katılımıyla yapıldı.

Altunyaldız, törende yaptığı konuşmada, AK Parti'li belediyeler ve hükümetle memleketi imar etmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay da Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun devreye girmesiyle hizmetlerin her tarafta yayıldığını belirtti.

Yeni bir süreç yeni bir dönem başladığını, bu çıtayı yukarılara çekmek için var güçleriyle çalışacaklarını ifade eden Altay, şehir konaklarının her ilçede şehrin simgesi haline geldiğini ifade etti.

AK Parti Konya milletvekili adayı Akyürek ise temeli atılan tesisin, sosyal kültürel ekonomik kalkınma projesi olduğunu söyledi.



