Yalıhüyük Kaymakamlığından dul ve yetimler için iftar

KONYA (AA) - Yalıhüyük Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı dul, yetim, şehit ve gazi yakınlarına iftar verdi.

Belediye düğün salonunda gerçekleştirilen programda konuşan İlçe Kaymakamı Yakup Güven, devletin her zaman herkesin yanında olduğunu söyledi.

Yalıhüyük Kaymakamlığı olarak bu ailelerin sürekli takipçisi olduklarını ifade eden Güven, " Onların mağdur olmalarını engellemeye çalışıyoruz. Dul ve yetimlerin mağdur olmaması için devletin ailelere aylık olarak vermiş olduğu yardımlar var. Biz de bugün yetimlerimizin başını okşamak istedik." dedi.

Yemeğe, Yalıhüyük Kaymakamı Yakup Güven, Ahırlı Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin, Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, daire müdürleri, dul, yetim, şehit ve gazi yakınları katıldı.