Yalıhüyük Belediyesi, yayladaki köpeklere yiyecek bıraktı

KONYA (AA) - Yalıhüyük Belediyesi, ilçeye bağlı Gölcük Yaylası'nda köpeklere yiyecek bıraktı.

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, yaptığı açıklamada, ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki Gölcük Yaylasın'da kışın kimsenin kalmadığını söyledi.

Kışın zor geçtiği yaylada kalan köpeklerin yiyecek sıkıntısı çektiğini ifade eden Başkan Koçer, şunları kaydetti:

"Kış mevsimine girilmesi ile Gölcük Yaylamızda hiç kimse kalmadı. Burada bulanan köpekler adeta bekçilik yapıyor. Belediye olarak her yıl onlara yiyecek götürüyoruz. Kış aylarında buraya 3 metre kar yağıyor. O zamanda bu yiyecek yardımını yapacağız. Ayrıca doğada bulanan hayvanlar da bu yiyeceklerden faydalanıyor. Personelimizi görevlendirdik düzenli olarak yiyecek götürüyorlar."

