Yalıhüyük Belediye Başkanı Koçer'den inceleme

KONYA (AA) - Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, Yalıhüyük ilçesinde yapımı devam eden Şehir Konağı'nda incelemelerde bulundu.

Başkan Koçer ve beraberindeki heyet konak yapım çalışmalarını inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Koçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyükşehir yasasıyla birlikte hizmetin arttığını belirtti.

Düzenlemeyle birlikte yatırımın arttığına dikkati çeken Koçer, " Belediye bütçemiz 2 milyon liradan büyükşehir yasasıyla 25 milyon liralık yatırıma dönüştü. İşte bu hizmetlerden birisi de Şehir Konağı İnşaat çalışmalarını yerinde inceledik. Binamız hızla yükseliyor. Toplantı salonundan kafeteryaya, yüzme havuzundan spor salonuna birçok alanda hizmet verecek olan Şehir Konağ'ında sığınak, personel odaları, derslik ve sosyal tesisler yer alacak." dedi.