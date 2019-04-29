Yalıhüyük Anadolu Lisesi öğrencileri ağaç dikti

KONYA (AA) - Konya’nın Yalıhüyük ilçesinde Anadolu Lisesi idareci, öğretmen, öğrenci ve personeli, Hükümet Konağı arkasında bulunan park alanına sedir fidanı dikti.

Konu ile ilgili bilgi veren Okul Müdürü Mehmet Kandırmaz, "Öğrencilerimizin, yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlamak, farkındalık oluşturmak için özel bir etkinlik çerçevesinde sedir ağacı diktik. Etkinliğimize destek veren Yalıhüyük Belediyesine, bizlere sedir fidanı sağlayan Seydişehir Orman İşletme Şefliğine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ağaç dikme programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Balaban, Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Kandırmaz, idareciler, öğretmenler, öğrenciler ve okul personeli katıldı.



