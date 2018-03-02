Yakıt deposunda kaçak sigara sevkiyatı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu tırda yapılan aramada yakıt deposunda 5 bin paket kaçak sigara bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray-Adana karayolunun 10. kilometresindeki uygulama noktasında, A.B. (38) idaresindeki 47 KN 939 plakalı tırı durdurdu.
Şoförün şüpheli hareketleri üzerine araçta yapılan aramada, spiral makinesiyle kesilen yakıt deposuna gizlenmiş 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Sürücü A.B. ile İ.C. (27) gözaltına alındı.