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Yakıt deposunda kaçak sigara sevkiyatı

- Şüphe üzerine durdurulan tırda yakıt deposuna gizlenmiş 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

02 Mart 2018 Cuma 14:49
Yakıt deposunda kaçak sigara sevkiyatı
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AKSARAY (AA) - Aksaray'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu tırda yapılan aramada yakıt deposunda 5 bin paket kaçak sigara bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray-Adana karayolunun 10. kilometresindeki uygulama noktasında, A.B. (38) idaresindeki 47 KN 939 plakalı tırı durdurdu.

Şoförün şüpheli hareketleri üzerine araçta yapılan aramada, spiral makinesiyle kesilen yakıt deposuna gizlenmiş 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Sürücü A.B. ile İ.C. (27) gözaltına alındı.

Anahtar Kelimeler:
AksarayKaçak SigaraKOMOperasyon
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