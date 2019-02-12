Yakalanan arkadaşını uzaktan izlerken yakayı ele verdi

KONYA (AA) - Konya'da bankadan 60 bin lira çeken kişiyi takip ederek çantasını kapkaç yöntemiyle çalan iki şüpheliden biri olay yerinde, diğeri de kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı.

Yaşar Y. merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir banka şubesinden 60 bin lira çekerek, çantasına koyup çıktı.

Otomobiline doğru ilerlediği sırada arkasından gelen iki kişi, Yaşar Y'nin çantasını kapkaç yöntemiyle aldıktan sonra kaçmaya başladı. Şüphelilerin peşinden koşan Yaşar Y. ve yakınları, şüphelilerden Anıl Salih U'yu (24) kısa sürede çantayla birlikte yakaladı.

Diğer şüpheli ise olay yerinden kaçmayı başardı.

- Yakalanan arkadaşına bakmaya gidince yakalandı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Anıl Salih U'yu teslim aldı. Bu sırada Yaşar Y'nin bir yakını, diğer şüpheli Uğur K'nin (21) yakalanan arkadaşını uzaktan izlediğini fark edince polise bildirdi.

Harekete geçen polisin "Dur" ihtarına uymayan Uğur K, yaya olarak kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından Uğur K, polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelilerden Anıl Salih U. kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, 'Biz kapkaç yapmadık, görüntü nerede?' dedi. Diğer şüpheli Uğur K. ise 'Biz kapkaç yapmadık, kavga ettik. Görüntüler var.' diyerek kendini savundu.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.