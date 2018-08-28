Yahyalı'da yeni hastanenin temeli ekimde atılacak

KAYSERİ (AA) - Yahyalı Devlet Hastanesi Başhekimi Hacı Ahmet Aslaner, 75 yataklı yeni hastane binasının ihalesinin yapıldığını, temelinin ekim ayında atılmasının planlandığını bildirdi.

Aslaner, yaptığı açıklamada, ilçede sağlık yatırımlarının devam ettiğini belirtti.

İlçede 75 yataklı olarak yaptırılacak yeni devlet hastanesinin, modern ve teknolojik imkanlarıyla hastalara hizmet vereceğini ifade eden Aslaner, "Devlet hastanesinin ihalesi Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmış olup ekim ayı içerisinde temel atılması planlanmaktadır." dedi.

Aslaner, bu arada Delialiuşağı Mahallesi'ne yapılacak olan 2-3 hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve lojmanın ihalesinin de yapıldığını kaydetti.

- Bayram tatilinde 5 bin hastaya hizmet verildi



Başhekim Aslaner, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince Yahyalı Devlet Hastanesinde 5 bin 100 kişiye sağlık hizmeti verdiklerini de belirterek, sağlık hizmetlerinde hiçbir aksaklık yaşanmaması için çaba gösterdiklerini sözlerine ekledi.