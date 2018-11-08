Yahyalı'da uyuşturucuyla mücadele toplantısı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde uyuşturucuyla mücadele toplantısı yapıldı.

Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezi Konferans Salonu'ndaki toplantıda konuşan Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, başta okul çevreleri olmak üzere ilçede gerekli tedbirlerin alınması noktasında hassasiyetin en üst seviyede gösterilmesini istedi.

Gençlerin geleceğini etkileyen bu hassas konunun eğitim boyutuna dikkati çeken Kaymakam Altıner, mücadele konusunda ailelerin, servis şoförlerinin ve öğretmenlerin daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise uyuşturucuyla mücadele konusunda belediye olarak her türlü katkıyı sağlayacaklarını söyledi.

Toplantıya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Hüseyin Alkan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Murat Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, muhtarlar, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları, ilçede taşımacılık yapan öğrenci servislerinin şoförleri ve ilgili kurumların personeli katıldı.











