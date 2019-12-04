Son Dakika
Yahyalı'da "Sevgi her engeli aşar" programı
KAYSERİ (AA) - Yahyalı ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında "Sevgi her engeli aşar" başlıklı program düzenlendi.Bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk,...
Genel 04.12.2019, 12:23
KAYSERİ (AA) - Yahyalı ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında "Sevgi her engeli aşar" başlıklı program düzenlendi.
Programı düzenleyen kişilere teşekkür eden Öztürk, "Engelli vatandaşlarımızın yaşadıklarının ne olduğunu anlamayanlara Allah'tan şifalar diliyorum." dedi.
Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner ise devletin engelli bireyleri sonuna kadar desteklediğini ve desteklemeye de devam edeceğini kaydetti.
6°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 04 Aralık 2019
|İmsak
|06:09
|Güneş
|07:36
|Öğle
|12:36
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:49