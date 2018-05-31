Yahyalı Kaymakamı İçen görevine başladı

KAYSERİ (AA) - Yahyalı Kaymakamlığına atanan Gökay İçen, görevine başladı.

İçen, yaptığı açıklamada, ilçede görev yapacak olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Önceliğin vatandaşa hizmet etmek olduğunu belirten İçen, "Görevim süresince Yahyalı için, ülkem için en verimli şekilde çalışacağım. Kapımız Yahyalı halkına sonuna kadar açık olacak. Ülkemizin geçtiği bu önemli dönemde mümkün olduğu kadar birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi koruyup, bu süreci en iyi şekilde atlatarak bütün enerjimi bundan sonra Yahyalı için vereceğim." ifadelerini kullandı.