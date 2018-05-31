Yahyalı kaymakamı görevine başladı

KAYSERİ (AA) - Yahyalı Kaymakam Vekili Gökay İçen göreve başladı.



İçen, AA muhabirine yaptığı açıklamada görevini en iyi şekilde yapmaya gayret göstereceğini söyledi.

Vatandaşlara kapısının her zaman açık olduğunu belirten Gökay, şunları kaydetti:

"Görevim süresince Yahyalı için, ülkem için en verimli şekilde çalışacağım. Kapımız Yahyalı halkına sonuna kadar açık olacak. Ülkemizin geçtiği bu önemli dönemde mümkün olduğu kadar birliğimizi, beraberliğimizi ve dirliğimizi koruyup, bu süreci en iyi şekilde atlatarak bütün enerjimi bundan sonra Yahyalı için vereceğim."