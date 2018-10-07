Yahyalı elması dalında satılıyor

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde rekoltesi bu yıl 85 bin tona ulaşan elma, üreticilerin yüzünü güldürdü.

Kendine has aromasıyla damaklarda bıraktığı lezzetinden dolayı piyasada her zaman aranır hale gelen Yahyalı elması, bu özelliği dolayısıyla henüz dalındayken alıcı buluyor.

Yaklaşık 30 bin dekarlık alanda elma üretimi yapılan ve 15 elma çeşidine sahip Yahyalı, üretimde Türkiye'nin ilk 5 merkezi arasında yer alıyor.

Yaklaşık 70 yıldır ilçede gerçekleştirilen elma üretimi, yapılan modern tarım ve özel yöntemlerle son 2 yılda en iyi dönemini yaşıyor.

Yahyalı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Parlak, AA muhabirine, ilçede geçen yıl 75 bin ton olan rekoltenin bu yıl 85 bin tona ulaştığını söyledi.

İlçede uzun yıllardır elma üretimi yapıldığını aktaran Parlak, şunları kaydetti:

"İlçemizde ilk olarak 1946 yılında, ekonomik açıdansa 1950'li yıllarda elma üretimi gerçekleştirilmeye başlandı. İlk başta klasik elma diye tabir ettiğimiz golden, Amasya ve starking çeşitlerinin üretimi gerçekleştirildi. Son 15 yılda modern imkanlarla klasik çeşitlere ek olarak fuji, granny smith ve gala gibi birçok çeşidin de üretimi gerçekleştirildi. İlçemizde 28 bin 450 dekarlık alanda 85 bin ton elma üretimi gerçekleştirmekteyiz. Kayseri'nin Develi, Yeşilhisar ve Yahyalı üçgeninde bulunan elma üretim havzasında da yıllık ortalama 150 bin ton elma üretimi gerçekleştirmekteyiz. Isparta, Karaman, Niğde ve Antalya'nın ardından Türkiye'deki elma üretiminde 5. sırada yer almaktayız."

Elma üretiminde modern tarımla rekoltede artış sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Parlak, şöyle devam etti:

"İlçemiz geneline baktığımızda bin 132 elma yetiştiriciliği yapan modern tarım sahasına sahibiz, ayrıca 8 soğuk hava depomuz bulunmaktadır. Bu depolarımızın toplam kapasitesi 41 bin 100 tondur. Yahyalı'nın yıllık elma üretiminin yarısını karşılayacak kapasiteye sahip. Bununla birlikte özellikle yetiştiricilerimiz açısından elma için zararlı olan kara leke ve elma iç kurdunun takibi açısından 3 erken uyarı istasyonumuz bulunmaktadır. Bu istasyonlardan almış olduğumuz veriler düzenli olarak yetiştiricilerimize ulaştırılmaktadır. Böylece düzenli ve etkin ilaçlamaların yapılması sağlanmaktadır. Özellikle mart sonu ve nisan ortalarına kadar gerçekleşen dönemdeki don olaylarıyla ilgili de meteoroloji bölge müdürlüğümüzden ve erken uyarı istasyonlarımızdan aldığımız bilgiler yetiştiricilerimize kısa mesaj yoluyla iletilmektedir. Böylece don olaylarıyla ilgili tedbirlerin alınması sağlanmaktadır. Bunlarla beraber laboratuvarlardaki çalışmalarımızla üreticilerimizin gübreyi doğru zaman ve miktarlarda kullanmalarını sağlamaktayız. "

Parlak, elma üretimiyle birçok vatandaşa ilçede istihdam sağladıklarını anlatarak, "Son 1 aylık dönemde yoğun şekilde elma hasadı gerçekleştirilmektedir. Adana, Osmaniye ve ilçemizin 41 mahallesinde kurulan ekipler bu elma hasadına katılmaktadır. Buradan da bir gelir elde etmekteler. Bakım ve hasat açısından baktığımızda hasat dönemimizde yaklaşık 2 bin 500 işçimize istihdam sağlamaktayız." diye konuştu.

- "Yahyalı elması her zaman değer görüyor"

Yaklaşık 20 yıldır elma üretimi yapan Mustafa Solak da Yahyalı elmasının farklı aroması olduğunu belirterek, "Yahyalı elması piyasada her zaman değer görüyor." dedi.

Yahyalı'da elma üretiminin son 2 yıldır iyi durumda olduğunu belirten Solak, şunları söyledi:

"Bundan 3 yıl önce Yahyalı'da rekolte düşüktü. Soğuk alıyordu. Son 2 yıldır don olaylarında çiftçi kendini geliştirdiği için üretim iyi. Tabii bakmak ve ilgilenmek lazım. Yahyalı elmasının aromasından dolayı ayrı bir özelliği var. Yahyalı elması piyasada her zaman tutulur. Bölgemizin havasından, elmalarımızın suyu ve aromasından dolayı piyasada bir tutarlılığı var. Şu an dalındaki elmalarımızın ton fiyatı bin 500 liradan gidiyor. Tabii depoya koyarsan ocak ayı piyasa şartlarına göre fiyatı değişir. Kendimiz bir pazar aramıyoruz çünkü kendi pazarı burada oluşuyor zaten."