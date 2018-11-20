Yahşihanlı çiftçilerin hibe destekli projesi kabul edildi

KIRIKKALE (AA) - Yahşihan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi, Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (TEYAP) kapsamında hazırladığı "Modern ahır, besili hayvan, karlı çiftçi" projesinin kabul edildiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 110 bin lira bütçesi olan proje kapsamında ilçe merkezi ve tüm köylerde Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğretim üyeleri ve müdürlük yetkililerin vatandaşları proje hakkında bilgilendirdiği belirtildi.

Hayvancılığın ilçe için oldukça önemli olduğu, tüm sorun ve çözüm önerilerin masaya yatırıldığı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Yetkililerimiz, bir grup çiftçilerle birlikte İzmir Tire ve Manisa Kula'da bulunan örnek kooperatif ve hayvancılık işletmelerini ziyaret ettiler. 3 gün süren gezinin çiftçiler için oldukça yararlı olduğu gözlemlendi. Özellikle Tire Süt Kooperatifinin Birleşmiş Milletler (BM) ödülü bulunmakta olup, 2 bin 200 üyeye ve kooperatif bünyesinde 380 çalışana sahip yıllık 60 milyon liraya yakın büyüme gösterdiği bilinmekte.

Burada bulunan modern hayvancılık işletmeleri çiftçilerin bakış açısını değiştirdi ve onlara yeni ufuklar kazandırdı. Proje kapsamında yakın zamanda Yahşihan ilçesi ve köylerinde 8 hayvancılık işletmesinin çeşitli ekipmanlarla modernize edilmesi sağlanacak ve proje faaliyetlerine devam edilecek."