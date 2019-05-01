Yahşihan'da zabıtadan ramazan denetimleri

KIRIKKALE (AA) - Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, zabıta kıyafeti giyerek ramazan öncesi lokanta ve restoranları denetledi.

Başkan Türkyılmaz, denetimle ilgili gazetecilere, yaklaşan ramazan ayı öncesi denetimlerin artarak devam edeceğini söyledi.

Esnafa güvendiğini belirten Türkyılmaz, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız ramazan ayının manevi atmosferini en iyi şekilde yaşaması için fırın, lokanta ve restoranları denetledik. Fırıncı arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz, güzel bir hazırlık yapmışlar. Bazı yerlerde görmüş olduğumuz ufak eksiklikler var. Yasal işleme başlamadan önce gereken tutanakları tuttuk ve süre verdik. Arkadaşlar da bizlere söz verdiler, gerekli çalışmaları yapacaklar."