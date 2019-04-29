Yahşihan'da uçurtma şenliği

KIRIKKALE (AA) - Yahşihan Belediyesi tarafından düzenlenen uçurtma şenliği yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Hisarköy Ormanlarında yapılan şenlikte çocuklara 2 bin uçurtma dağıtıldı.

Şenlikte, uçurtmaları zevkle uçuran çocuklar büyük sevinç yaşadı.



Etkinlik, unutulmaya yüz tutmuş çuvalla atlama, yoğurt yeme ve diğer etkinliklerle son buldu.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halkı kaynaştırmak ve çocukları sosyal aktivitelere alıştırmak için böyle bir şenliği organize ettiklerini söyledi.

Vatandaşların sıcak bir ortamda gün geçirmelerini istediklerini belirten Türkyılmaz, "Çocukları mutlu etmek en büyük isteğimiz. Onları mutlu edebildiysek o bize yeter. Tek düşüncemiz bu çocuklarımızın mutluluğu. Tabii uçurtma uçurmak da keyifli. Görüyorum ki halkımız bu tür organizasyonları seviyorlar. Bu kalabalık bunu gösteriyor." diye konuştu.



