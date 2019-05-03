Yahşihan'da şiir dinletisi

KIRIKKALE (AA) - Yahşihan ilçesi Şehit Osman Yıldırım İlkokulu'nda "Çocuk Kalbimden Aşka Dair" konulu şiir dinletisi düzenledi.

Kaymakam Fatih Yılmaz, okulun konferans salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, şiir dinletisinde emeği geçenlere teşekkür ederek, çok anlamlı bir program olduğunu söyledi.

Şiirin hava, memleket ve sevda demek olduğunu ifade eden Yılmaz, "İnsana ait duyguları en güçlü olduğu alanlarda görüyoruz şiirin gücünü. İyi ki şairlerimiz varmış, iyi ki güzel şiirler yazmışlar. Onların yazdığı şiirlerle bu monoton geçen materyal anlayışın hakim olduğu bu katı dünya içerisinde onlarla biraz ferahlıyoruz. Dünyayı terk etmiş şairlerimize, verdikleri o güzel eserler bakımından minnettarız." diye konuştu.

Programda, öğrencilerin yanı sıra Kaymakam Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi de şiir okudu.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldığı program, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.