Yahşihan'da şehit aileleri ve gazilere iftar verildi

KIRIKKALE (AA) - Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, şehit aileleri, gazi ve yakınlarına iftar yemeği verdi.

İlçede bir çay bahçesinde düzenlenen programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Türkyılmaz, "Bu ülke için canını feda eden şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Bilsinler ki aileleri bizlere emanettir. Allah'ın izniyle bu güzel ülkeyi bölmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu ülke bir ölüp bin dirilenlerin ülkesidir. Gazilerimizin de başımız üzerinde yerleri vardır, herhangi bir istekleri olursa emir telakki eder derhal halletmenin yolunu buluruz. Bizleri kırmayarak davetimize icabetinizden dolayı hepinizi saygıyla selamlıyorum." diye konuştu.

Programa, Kaymakam Fatih Yılmaz da katıldı.