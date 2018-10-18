Yahşihan'da

KIRIKKALE (AA) - Yahşihan ilçesinde, risk grubundaki hastaların takibinin daha sağlıklı yapılması için "misafir anne" uygulaması kapsamında eğitimler ve geziler düzenleniyor.

Yahşihan Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Dursun Göğer, yaptığı açıklamada, ilçede bulunan tüm sağlık personeline eğitimler verildiğini ve köylere geziler düzenlendiğini belirtti.

Bu uygulama kapsamında olumsuz iklim ve ulaşım şartlarının ulaşımı imkansız hale getirebildiği bölgelerdeki gebelerle, sosyal sebeplerle doğum esnasında sağlık kurumuna erişiminde problem olabilecek gebelerin tespit edildiğini anlatan Göğer, şunları kaydetti:

"Uygulama kapsamında planlanan merkezlere nakledilmesi, konaklatılması, hastane şartlarında doğumlarının gerçekleştirilmesi, doğum sonrası anne ve bebeğin sağlık durumunun uygun hale getirildikten sonra tekrar evlerine götürülmesi sağlanmaktadır. Misafir anne uygulaması kapsamında daha elverişli koşullara davet edilen ancak çeşitli sebeplerle konaklamayı kabul etmeyen gebelerimizin aile hekimleri tarafından takipleri yapılmaya devam edilmektedir. Bu gebelerimizin hava ve yol şartlarından dolayı evde doğum yapmak zorunda kalmamaları için, her türlü iletişim bilgileri alınarak bakanlığımızın ambulans, kar paletli ambulans, snowtrack ve helikopter ambulans dahil tüm imkanları kullanılarak planlanan merkezlerde doğum yapmaları sağlanmaktadır."



