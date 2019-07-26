Yahşihan'da kaçak su kullananlara ceza

KIRIKKALE (AA) - Yahşihan Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde kaçak su kullanan ev ve iş yeri sahiplerine cezai işlem uyguladı.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, göreve başladığı günden bu yana usulsüzlüğe karşı savaştıklarını belirterek, ilçenin her sorunu çözüme kavuşturmak adına gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Şu anda kaçak su kullanan ve borcunu ödemeyen abonelere karşı da ciddi bir duruş sergilediklerini ifade eden Türkyılmaz, "Önceki gün Yahşihan Belediyesi personeli, ilçe genelinde kaçak su kullanan abone tespiti yaptı. İlk tespitte abone olmayanlara gün verilerek tutanak tutuldu. Daha önce tutanak tutulup abone olmayanlara ise cezai işlem uygulandı. Borcunu ödemeyen abonelere ise tebligat gönderildi." diye konuştu.