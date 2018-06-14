Yahşihan'da gıda denetimleri arttı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde gıda denetimleri arttı.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri lokanta, unlu mamüller, tatlı üretim satış yerleri, ekmek ve pide üretim yerleri, şeker ve şekerli mamüller ile ramazan paketi hazırlayan iş yerlerinde vatandaşların ihtiyaçlarını rahat bir şekilde karşılayabilmeleri için gıda denetimleri yaptı.

Gıda denetimlerine katılan İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özgür Başyiğit, Ramazan Bayramı dolayısıyla denetimleri artırdıklarını söyledi.

Vatandaşlar için gece gündüz çalıştıklarını belirten Başyiğit, denetimlerin devam edeceğini aktardı.