Yahşihan'da bilgilendirme toplantısı

KIRIKKALE (AA) - Yahşihan ilçesinde acil çağrı numaralarının 112'de toplanmasıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlık Mavi Salon'da düzenlenen toplantıda konuşan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Muhammet Ali Tekinay, tüm acil çağrı merkezlerinin bir arada toplanması amacıyla Kırıkkale'nin daha önce pilot il olarak belirlendiğini anımsattı.

Çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunan ve 112 Acil Çağrı Merkezi hakkında bilgi veren Tekinay, acil çağrı sistemlerinin özellikle gereksiz aramalar nedeniyle boş yere meşgul edildiğini söyledi.

Tekinay, bu konuda vatandaşların daha duyarlı olmasını beklediklerini ifade ederek, vatandaşlardan daha hassas olmalarını istedi.

Kurum müdürleri, köy ve mahalle muhtarlarının katıldığı toplantıda, katılımcılara afiş ve el broşürleri dağıtıldı.