ESKİŞEHİR (AA) - SELÇUK KIZILDAĞ - Meteoroloji 3. Bölge Müdürü Ergün Güler, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te yağmurlu havanın, bu akşamki "kanlı ay tutulması" görselini etkilemeyeceğini belirterek, "Gökyüzünün bu doğa olayının izlenebilmesine müsaade edeceğini öngörüyoruz." dedi.

Güler, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının açıklamalarına göre bu akşam 21. yüzyılın en uzun "kanlı ay" tutulmasının yaşanacağını anımsattı.

Dünya'nın Güneş ile Ay arasına gireceği tutulma sırasında yerkürenin gölgesinin 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamıyla örteceğini belirten Güler, Türkiye'de de bu doğa olayının çıplak gözle görülebileceğini kaydetti.

Kanlı ay tutulması süresince bölge genelinde gökyüzünün az bulutlu ve açık olacağını aktaran Güler, "Bölgemiz Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik, temmuzda yeterince yağış aldı ve almaya devam edecek. Temmuz bölgemizde mevsim sıcaklığının 1-2 derece üzerinde geçiyor. Bugün, cumartesi ve pazar günü de bölgemiz yağış almaya devam edecek." dedi.

- Gökyüzünde muhalefet yok

Güler, bölge genelinde kapalı ve yağışlı havanın etkin olmasına rağmen akşam saatlerinde gökyüzünün açık olacağını tahmin ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Meteoroloji olarak bulut, yağış, nem ve güneş oranlarını birlikte değerlendiriyoruz. Kısa süreli etkili olan yağışları, gündüz sıcaklıklarının en yüksek seviyeye ulaşmasıyla yer ve deniz seviyesinde yükselen havanın gökyüzündeki serin hava ile birleşip, yere yağmur ve gök gürültülü yağmur olarak geri dönmesi olarak tarif edebiliriz. Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te yağmurlu hava 'kanlı ay tutulması' görselini etkilemeyecek. Gökyüzünün bu doğa olayının izlenebilmesine müsaade edeceğini öngörüyoruz."

Güler, hava sıcaklıklarının da artacağını ifade ederek, "Bugün bölgemizde hava sıcaklığı en düşük 15 ila 20, en yüksek 26 ila 31 derece arasında olacak. Cumartesi günü hava sıcaklığının 26 ila 33 arasında, pazar günü ise 30 ila 34 derece arasında olacağını tahmin ediyoruz." bilgisini aktardı.

Ergün Güler, "Tahmin ettiğimiz sıcaklıklar, nem ile birlikte birkaç derece daha yükselebiliyor. Yaşlıların, çocukların ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın bu mevsimde biraz daha dikkatli olması gerekiyor." uyarısı yaptı.