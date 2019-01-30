Yağışlar kuş cennetine yaradı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Mucur ilçesinde bulunan Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ne su seviyesi, son iki aydaki yağışlarla yüzde 70'e yükseldi.

Seyfe Gölü Ekoloji Derneği Başkanı Ömer Çetiner, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, göçmen kuşların Türkiye'deki iki ayrı göç yolundan birinin Seyfe olduğunu söyledi.

Ramsar Sözleşmesi dahil üç ayrı kararla korunan gölde, su seviyesinin son iki aydaki yağışlarla yüzde 70'e ulaştığını bildiren Çetiner, şöyle konuştu:

"Gölün toprak yapısı da buna katkı veriyor. Göl tabanı çorak olduğu için su yüzeyde kalıyor. Göl, yaz aylarında kuruma noktasına geliyor. Bunun temel sebebi, 10 bin 700 hektarlık göldeki buharlaşma. Gölü besleyen Seyfe, Horla ve Malya pınarlarından son yıllarda su girişi olmuyor. Yağışlar devam ederse gölde su seviyesi daha da yükselir."

Çetiner, göç sezonu olmadığı için gölün şu sıralar ördek, angut, martı, çeltikçi ve yerel kuşları konuk ettiğini, göçmen kuşların birkaç ay sonra burada konaklamaya başlayacağını kaydetti.

Seyfe Gölü Kuş Cenneti, geçmişte 187 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapması, dünyada nesli tükenmekte olan 27 kuş türünü bünyesinde barındırması ve endemik bitkileriyle biliniyor.