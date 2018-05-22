Yağışlar göletlerde su seviyesini artırdı

YOZGAT (AA) – Sorgun’da son günlerde yağan yağmur, gölet ve derelerde su seviyesini yükseltmeye başladı.

Sorgun İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, yaklaşık 20 gündür devam eden yağışların çiftçinin yüzünü güldürdüğünü ve göletlerde de su seviyesinin yavaş yavaş yükselmeye başladığını belirtti.

Göletlerdeki su seviyesinin şu anda hala düşük olduğunu vurgulayan Kayhan, "Müdürlüğümüzün denetiminde olan göletlerde zaman zaman ölçümler yapıyoruz. Son yağışlar biraz olsun bizleri rahatlattı. Ancak göletlerde hala tehlike devam ediyor. 'Kırk ikindi yağmurları' dediğimiz bu yağmurlar böyle bir süre daha devam ederse, göletlerimizde de tehlikeyi atlatacak inşallah." dedi.

