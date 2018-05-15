Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Çiftçi Malları Koruma Başkanlığınca Til Tepesi'nde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, arazide öğle namazı kılındı.

Çiftçi Malları Koruma Başkanı Serkan Kızıltepe, burada yaptığı konuşmada, "Allah'a bölgemize verdiği rahmet damlaları için şükrediyoruz. Çiftçilerimizin, ürünlerinin bereketi de artsın inşallah. Bölgemizde bir süredir aralıklarla etkili olan yağışların devamını diliyoruz. Allah dualarımızı kabul etsin." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından kesilen kurbanın eti pişirilerek, pilavla birlikte vatandaşlara ikram edildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2018, 15:16