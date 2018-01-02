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Yağışlar Beyşehir Gölü için umut oldu

KONYA (AA) - Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde düşen su seviyesi, son yağışlarla artmaya başladı. Beyşehir Birliği, Göl, Çevre ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Bekir Sami Tan, gazetecilere yaptığı açıklamada,...

02 Ocak 2018 Salı 12:15
Yağışlar Beyşehir Gölü için umut oldu
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KONYA (AA) - Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde düşen su seviyesi, son yağışlarla artmaya başladı.

Beyşehir Birliği, Göl, Çevre ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Bekir Sami Tan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaz döneminde yaşanan kuraklık ve tarımsal sulama amaçlı olarak aşırı su çekilmesinin, gölün su seviyesinin önemli ölçüde düşmesine neden olduğunu belirtti.

Su seviyesinin azalmasına bağlı olarak göl kıyılarında sonbahar döneminde, çekilmeler yaşandığını vurgulayan Tan, Beyşehir Gölü'nün doluluk oranının, eski günlerine dönebilmesi için kış döneminde yağış beklentisi içerisine girdiklerini kaydetti.

Aralık ayı içerisindeki yağmur ve kar yağışının, gölün su seviyesine olumlu katkılar yaptığını anlatan Tan, şunları kaydetti:

"Geride kalan 2017 yılının son haftalarında gelen yağışla birlikte gölümüzün su seviyesinde yeniden başlayan yükselme süreci bizleri haliyle sevindirdi, gelecek için umut oldu. Ancak,bu yağışların devamının gelmesini bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık nedeniyle gölden tarımsal sulama amaçlı olarak çok fazla su alımı yapıldı. Bu göl, Allah'ın bize bir lütfu ve emanetidir. Koruyup, kullanma dengesini gözeterek gelecek nesillere daha güzel bir şekilde aktarmamız gerekiyor."

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