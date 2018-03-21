"Yabancıya konut satışında tarihi rekor gelecek"

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Yabancılara konut satış rakamının şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,4 artarak bin 729 olmasını memnuniyetle karşılayan sektör temsilcileri, Türkiye'ye güvenin devam ettiğini ve yıl sonunda rakamın 30 bini aşarak tarihi rekoru kıracağı görüşünde birleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl 22 bini aşan yabancılara konut satışı, Nisan 2017'den bu yana her ay bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla artış kaydetti.

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yabancıya konut satışlarının düzenli bir biçimde arttığını söyledi.

Şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,4'lük artışın memnuniyet verici olduğunu dile getiren Elmas, "Bu yıl yabancıya konut satışları, rekor düzeyde artarak sürecek. Yabancıya konut satışındaki yükseliş, yabancının içte ve dıştaki algı operasyonlarına rağmen Türkiye'ye güvendiğini göstermektedir. Bu yükseliş, Türk Eximbank imkanlarından da yararlanılmasıyla hem ülke hem de sektör adına beklentimizin üstüne çıkacaktır." dedi.

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım da döviz kurlarındaki değer artışının yabancı satışlarının artmasını sağladığını belirterek, burada hükümetin yabancıya satışta sunduğu teşviklerin de önemli katkı sağladığını kaydetti.

Durbakayım, "Buna ek olarak piyasadaki durgunluk nedeniyle fiyat artışı yapılmaması, hatta cazip fiyat ve ödeme şartları sunan kampanyalar, yabancılar için bir fırsat ortamı sunmaya başladı. Blok ve toplu alım yapan yabancı yatırımcılara sağlanan ekstra avantajlar da bu satış adedini körükleyen diğer unsurlar olarak gösterilebilir." diye konuştu.

Yabancıya satışların bu şekilde devam etmesi halinde rekor geleceğine dikkati çeken Durbakayım, özellikle sektörün talep ettiği teşvikler sağlanırsa ülke olarak önemli gelir elde edileceğini söyledi.





- "30 binin üzerine rahat çıkarız"





Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir ise inşaatçıların dövizin yüksek olmasını fırsata çevirdiğini belirterek, konut fiyatlarının son 2 yıldır artmamasının da yabancıları iştahlandırdığını söyledi.

Orta Doğu'daki istikrarsızlığın, Türk ekonomisine güvenin, İslam coğrafyalarındaki Türkiye'de yaşama isteğini yabancıya satışları artırdığını anlatan Demir, "Yabancılar, Türkiye'nin sakin bir liman olduğunu, gelecekte Türkiye'de yaşayacaklarını düşünüyor. Özellikle Orta Doğu'da Türkiye hayranlığı var. Ayrıca konut fiyatları artmıyor, hatta döviz açısından bakarsak düşüyor. Onlar siyasi istikrarı da görüp Türkiye'ye yatırım yapıyor. Gelen bir kişi beraberinde diğer yatırımcıları da getiriyor. Önümüzdeki günlerde yabancıya konut satışları artarak devam edecek ve 30 binin üzerine çıkacaktır. Bu yıl satışlar 30 binin üzerine rahat çıkarak ciddi bir rekor kırar." değerlendirmelerini yaptı.

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, yabancıya satışta yukarıya doğru bir ivme görüldüğünü belirterek, bu rakamların hem sektörü memnun ettiğini hem de ülkeye ciddi bir döviz girdisi sağladığını söyledi.

Türkiye'nin yabancı yatırımcının yakın markajında olmaya devam ettiğini vurgulayan Özyurt, yabancıya satıştaki istikrarlı yükselişin, gayrimenkul sektörünün Türk ekonomisine katkısı ve yabancının ülkeye duyduğu güvenin en önemli göstergesi olduğunu ifade etti.

Özyurt, "Orta Doğu'ya en yakın bölgede en istikrarlı ve güvenilir ülke durumunda olmamız, bu sonuca ciddi oranda katkı sağlamıştır. Yabancılara yönelik genişletilmiş yasal düzenlemelerle beraber yabancıya konut satışının daha da artacağını düşünüyorum." dedi.







- "Yabancı ilgisi giderek artıyor"





Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal, Türkiye'ye yabancı ilgisinin giderek arttığını belirterek, "Bu ilgi, Türkiye'nin bölgesinde daha da fazla rol sahibi olması, vazgeçilmez tarihi ve doğal yapısıyla çok yakından alakalı. Yabancı ilgisinin artacağını söylemek yanlış olmaz. Toplam konut satışının rekora gitmesi için hem teşvike hem de bankaların elini taşın altına koymasına ihtiyacımız olduğu da bir gerçek." dedi.

Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu da döviz kurlarının yüksek olmasının yabancıların alım gücünü oldukça artırdığına işaret ederek, "Özellikle bölgedeki istikrarın sağlanması bu artışı destekledi. Yabancıya artış sürecektir." diye konuştu.

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu ise Uluslararası Gayrimenkul Fuarı MIPIM ve hükümetin destekleriyle yabancıya satışların marttan itibaren daha da artacağını belirterek, yabancıların Türkiye'yi yeni yatırım merkezlerinden gördüğünü söyledi.









- "Gayrimenkul yatırımı bir Türkiye gerçeğidir"







Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, rakamlar konut satışlarında bir düşme gösterse de kendilerinin geçen yıla göre satışlarını yüzde 15 civarında artırdıkları bilgisini verdi.

Gayrimenkul ve inşaatın, Türkiye'de her zaman yatırım araçları arasında ilk sırada yer alan ve zirveyi kaptırmayan bir sektör olduğunu belirten Babacan, şunları kaydetti:

"Her dönemde üreten ve istihdam sağlayan yönüyle gayrimenkul, ekonomideki rolünü artırıyor ancak kredi faiz oranlarında ve döviz kurlarındaki yükselişe paralel giderek artan maliyetler, iç ve dış konjonktürel etkiler, jeopolitik olaylar, sömestir tatili, mevsimsel faktörler gibi nedenler satışlarda görece bir yavaşlamaya yol açsa da gayrimenkul yatırımı bir Türkiye gerçeğidir. 15 Temmuz sürecinde bile sektör yatırım almaya devam etti. O dönemde milli birlik ve beraberliğimize zarar vermeye çalışanlar derslerini aldı. Artık daha güçlü bir Türkiye'de yaşadığımızı 7'den 70'e herkes biliyor. Sevdalısı olduğumuz ülkemizin geleceğine olan inancımızla dönemsel durgunluklara kulak asmadan üretmeye devam edeceğiz."





- "Yeni rekorlara imza atmak uzak değil"







Omran İnşaat Genel Müdürü Ergin Bayram, inşaat sektörünün ülke büyümesine katkısının yüksek olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sektör; konut satışları iç ve dış dinamiklerden kaynaklanan ekonomik dalgalanmalardan etkilense de biliyoruz ki her geçen yıl artarak büyümesine devam edecek. Gayrimenkul sektörü ekonominin lokomotifi konumunda. Bu nedenle özellikle yeni projelerin hayata geçirilmesi ve kentsel dönüşüm süreci hem hükümetin hem de bizlerin çabalarıyla hız kesmeden devam edecek. Finansman tarafında da birtakım kolaylıklar sağlandığında önünü görmeye başlayan, geleceğe güvenle bakan yatırımcı harekete geçecektir. Böylece bu yıl sonunda yeni rekorlara imza atmak çok da uzak bir tablo olmaz diye düşünüyoruz."

İkiel Grup Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Ekşi de Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumundaki gayrimenkul sektörünün, iç ve dış kaynaklı birtakım etkenler nedeniyle dönem dönem iniş çıkış yaşayabildiğini söyledi.

Geçen yılı rekor satış rakamıyla kapatan sektörün, bazı teşvik ve desteklerle toparlayacağını, satışların artış trendine geçeceğini vurgulayan Ekşi, "Bundan sonra verilecek teşvikler ve özellikle bankalar tarafından gelecek güzel bir haber, sektöre daha da canlılık kazandıracaktır. Sonrasında beklemede olan yatırımcılar harekete geçecektir." dedi.

Bahaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdüssamet Bahadır ise yabancıya yapılan konut satışlarındaki yükselişin, gayrimenkul sektörünün Türk ekonomisine katkısının en önemli göstergesi olduğunu ifade etti.

Bahadır, "Önümüzdeki aylarda yabancılara olan konut satışının daha çok artacağını görebiliyoruz. Şimdi konut alımını kolaylaştıracak olan devlet desteğinin artması, birikimlerin artmasında önemli bir etki yapacaktır. İnşaat maliyetlerindeki artışlara rağmen konut üreticilerinin satış fiyatlarında bir değişiklik olmadığı düşünülürse, konut alıcıları ve yatırımcılarının harekete geçmelerinde fayda görüyoruz." diye konuştu.



