Yabancı uyruklu öğrenciler yemekte buluştu

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitedeki yabancı öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yunus Emre Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen yemekte Rektör Karakaya, üniversitede eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerle buluştu.

Yemeğin ardından konuşan Karakaya, göreve geldikleri günden bu yana dünya coğrafyasında gönül birlikteliği bulunan ülkelerle iş birliği içerisinde olduklarını, birçok ülkeyle de ikili ilişkiler kurduklarını dile getirdi.

Öğrencileri eğitim ve öğretim dönemleri boyunca üniversite ve şehir de misafir etmekten mutluluk duyduklarını vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Eğitim ve öğretim süreci boyunca öğrencilere kendilerini donanımlı ve ülkelerine faydalı bireyler olarak yetiştirmeleri gerekir. Bizim temel arzumuz okuduğunuz ve emek verdiğiniz ülkeyi de unutmayarak onun tanıtımını yapacak birikimle ülkenize geri dönmeniz. Bizler, siz değerli gençleri ülkelerinize donanımlı bireyler olarak geri göndermek üzere buradayız. Öğrencileri ilimizde en iyi şekilde ağırlamak için hem üniversitemizin hem de belediye başkanımızın yoğun bir çabası var. Öğrencilerimizin Türkiye'den kendi ülkelerine döndüklerinde, Bizim adımıza bir kültür elçiliği yapmanız temel beklentimizdir. Kırşehir'deki ve üniversitemizdeki yabancı öğrenci sayısını gün geçtikçe artırma hedefindeyiz, yeni dönemde üniversitede yaklaşık 200 yabancı uyruklu öğrenci alacağız."

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ise, Kırşehir’in Ahi Evran-ı Veli’nin diyarı olduğunu vurgulayarak, yabancı uyruklu öğrencilerin üniversitede eğitim görmelerinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Uluslararası İlişkiler Bölümünde eğitim gören Pakistanlı Fakhar Zaman, Rektör Karakaya’ya Pakistan’da yapılan özel el yapımı kalem hediye etti.

Yemeğe, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Gökbel ile Prof. Dr. Mustafa Kurt, Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük, Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Erman Akıllı, Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Remzi Can, Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü ekibi ve öğrenciler katıldı.