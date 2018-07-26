Yabancı uyruklu öğrenciler Başkan Çalışkan'ı ziyaret etti

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Yunus Emre Enstitüsü arasında imzalanan "Uluslararası Öğrencilere Türkçe Eğitimi" protokolü kapsamında 11 farklı ülkeden gelen öğrenciler, Başkan Ertuğrul Çalışkan'ı ziyaret etti.

Belediye encümen salonundaki ziyarette öğrencilere Karaman'ın önemini ve tarihini anlatan Başkan Çalışkan şunları kaydetti:

"Türkçe’nin başkenti Karaman'a farklı ülkelerden gelen siz değerli öğrencilerimizi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Karaman günden güne büyüyen kimliğiyle, duruşuyla, kültürüyle ve değerleriyle tanınan kadim bir kenttir. İnşallah şehrimizde bulunduğunuz süre içerisinde güzel anlar yaşarsınız. Hepinize yaşamınız boyunca güzel ve başarılı bir hayat diliyorum.” dedi.

Çalışkan ziyaretin sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaretin öncülüğünü yapan KARDİL Müdürü Kemal Göz de Başkan Çalışkan'a tablo hediye etti.