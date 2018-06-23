Yabancı turistlerden 'Tatile Türkiye'ye gelin' çağrısı

AYDIN (AA) - Doğası, kültürel zenginliği ile dünyaca ünlü 1606 metre uzunluğundaki Altınkum Plajı ile dikkati çeken Didim, her yıl yüzbinlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Didim'i ziyaret edenler, Milet Antik Kenti ile tarihi Apollon Tapınağı'nı görmeden Türkiye'den ayrılmıyor.

İngiltere'den gelen turistlerin burada ev satın alıp yaşamasından dolayı halk arasında "Küçük İngiltere" olarak anılan Didim'e yaz sezonunda günübirlik ziyaretlerle yaklaşık 500 bin kişi geliyor.

Her şey dahil veya butik otellerde kalan yabancı turistler, ilçenin doğası, denizi ve Türk insanının sevecenliğinden dolayı tatillerini büyük bir keyif içinde geçiriyor.

"Cennetten bir köşe"

İngiltere'den Didim'e gelen Liam Connor, Türkiye'yi çok sevdiğini ve burada olduğu için mutluluk duyduğunu söyledi. Özellikle tekne turlarını çok sevdiğini aktaran Connor, "Ege'de atmosfer çok güzel, insanlar çok güzel. Keyifli bir ortam mevcut. Türkler arkadaş canlısı. Muhakkak Türkiye'ye gelip güzellikleri görsünler. Otellerdeki hizmetler çok harika." dedi.

Bulgar Teodora Grozdanova ise Türkiye'nin havası, insanı ve yemeklerinin çok güzel olduğunu vurguladı. Daha önce Kuşadası ve Bodrum'a gittiğini aktaran Grozdanova, "Türkiye'yi çok seviyorum. Gerçekten harika yerler. Burası adeta cennetten bir köşe. Hiç düşünmeden Türkiye'ye tatile gelebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

ABD'li Trudie White de "Türkiye'ye ilk kez geldim ve çok sevdim. Daha önce Kıbrıs'a gitmiştim, Türkiye’yi de çok merak etmiştim. İyi ki gelmişim ve buradayım. Türkiye harika bir ülke. Muhteşem bir doğa, harika insanlar. Kesinlikle buraya tekrar geleceğim." diye konuştu.

"Tatilin keyfini Türkiye'de çıkarın"

İngiliz Stephen Cross ise 7 yıldır Türkiye'ye tatile geldiğini belirtti. Türkiye'nin tatil için çok ideal bir ülke olduğuna işaret eden Cross, "Sakın burayla ilgili olumsuz bir şey düşünmeyin. Dünyanın her yerinde benzer durumlar olabilir. Tatilin keyfini Türkiye'de çıkarın." değerlendirmesini yaptı.