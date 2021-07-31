Yabancı Sinema "Görevimiz Tehlike 2" Bu akşam TRT1'de İzle 31 Temmuz 2021

Korkusuz IMF ajanı Ethan Hunt, bu sefer, başka bir IMF ajanının çaldığı çok tehlikeli bir virüsü ele geçirmek üzere Nyah isimli hırsız kız ve eski ortağı bilgisayar uzmanı Luther la büyük bir maceraya sürüklenirler.

Yayin Tarihi: Cumartesi - 20.00

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Özet

Sean Ambrose emekli bir IMF ajanıdır. Bilim insanları tarafından üretilen Chimera isimli ürkütücü bir virüsü elde etmeye çalışmaktadır. Bu virüsün piyasadaki paha biçilmezliğini kullanıp milyarlarına ulaşmak ise tek hedefidir. Dünyanın en ünlü ve en gizli ajanlarından biri olan Ethan Hunt ise Ambrose'nin peşine düşer. Ambrose, Ethan'ı etkisiz kılabilmek adına onun eski sevgilisi olan Nyah Hall'u işin içine sokmaya karar verir. Planı tutacaktır... En azından bir süreliğine...

Senarist Robert Towne, Brannon Braga

Oyuncular: Tom Cruise, Dougray Scott, Thandiwe Newton

Orijinal adı Mission: Impossible II