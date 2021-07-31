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Yabancı Sinema "Derinlerdeki Dehşet" Bu akşam KanalD'de İzle 31 Temmuz 2021

Başrollerinde Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson'ın olduğu "Derinlerdeki Dehşet" filmi Kanal D'de!

Genel 31.07.2021, 17:10
Yabancı Sinema "Derinlerdeki Dehşet" Bu akşam KanalD'de İzle 31 Temmuz 2021

Orjinal adı  : The Meg

Yönetmen  : Jon Turteltaub 

Yapım Yılı   : 2018

Türü            :  Aksiyon / Bilim Kurgu

Oyuncular  : Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson

Konu          : Tarih öncesinden kalma bir canavarı durdurmaya çalışan Jonas Taylor'ın hikayesini anlatıyor. Uluslararası bir deniz altı gözlem programının parçası olan derin deniz sualtısı, soyunun çoktan tükenmiş olduğu düşünülen büyük bir yaratık tarafından saldırıya uğrar.

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