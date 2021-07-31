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Yabancı Sinema "Derinlerdeki Dehşet" Bu akşam KanalD'de İzle 31 Temmuz 2021
Başrollerinde Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson'ın olduğu "Derinlerdeki Dehşet" filmi Kanal D'de!
Genel 31.07.2021, 17:10
Orjinal adı : The Meg
Yönetmen : Jon Turteltaub
Yapım Yılı : 2018
Oyuncular : Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson
Konu : Tarih öncesinden kalma bir canavarı durdurmaya çalışan Jonas Taylor'ın hikayesini anlatıyor. Uluslararası bir deniz altı gözlem programının parçası olan derin deniz sualtısı, soyunun çoktan tükenmiş olduğu düşünülen büyük bir yaratık tarafından saldırıya uğrar.