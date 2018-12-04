Yabancı öğretmen ve öğrenciler Nevşehir Belediyesi'ni ziyaret etti

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan Bridging Cultures (Köprüleşen Kültürler) Erasmus Projesi kapsamında Nevşehir'e gelen çeşitli ülkelerden öğretmen ve öğrenciler, Nevşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda ağırlanan konuk heyete Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya, bölgenin tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleriyle ilgili bilgi verdi.

Kaya, kentin Türkiye ve dünya turizmi açısından vazgeçilmez bir önem taşıdığını dile getirerek, bölgenin binlerce yıllık tarihinde çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Okul müdürü Veli Sağır da Kaya'ya proje çalışmasıyla ilgili bilgi verdi.

