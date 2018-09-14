Yabancı matematikçiler bozlak kültürüne hayran kaldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesince (AEÜ) düzenlenen ICAA-2018 Uluslararası Analiz ve Uygulamaları Sempozyumu'na yurt dışından katılan matematikçilere kentin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak için gezi programı düzenlendi.

Sempozyumun son gününde Kırşehir Kültür ve Turizm Müdür Vekili Eyup Temur'un rehberliğinde gerçekleştirilen geziye katılan Hindistan, Ürdün ve ABD'den gelen matematikçiler, Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan tarihi eserlere ve bozlak kültürüne hayranlıklarını dile getirdi.

Program kapsamında, Kaman ilçesindeki Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü, Japon Anı Bahçesi ve Kalehöhük Arkeoloji Müzesi, kent merkezindeki Cacabey Gökbilim Medresesi, Ahi Evran Veli Türbesi ve Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür ve Sanatevi'ni ziyaret eden yabancı bilim insanları, incelemelerde bulundu.

Konuklar için Kırşehir Ağalar Konağı'nda bozlak kültürünü tanıtmak amacıyla müzik programı düzenlendi. Abdal kültüründen gelen mahalli sanatçıların oluşturduğu Kırşehir Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu üyeleri, programda Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Hacı Taşan ve Çekiç Ali gibi bozlak ustalarının eserlerini seslendirdi. Yabancı konuklar, bozlak kültüründeki oyun havalarına eşlik etti.

Gezi programı ile ilgili bilgi veren Temur, yabancı bilim insanlarının kültür gezisine gönüllü olarak rehberlik yaptıklarını söyledi.

Katılımcılara tarihi ve kültürel mekanlarla ilgili bilgi verdiklerini aktaran Temur, şöyle konuştu:

"Gezide ABD, Ürdün ve Hindistan'dan gelen bilim insanları vardı. Kırşehir'in tarihini ve barındırdığı kültürel mekanları görünce hayranlıklarını gizleyemediler. Konuklarımız için bozlak kültürünü tanıtmak amacıyla da bir müzik programı düzenlendi. Özellikle oyun havalarının ritmine kapılarak eşlik ettiler. Hindistan'dan gelen konuğumuz, benzer kültürün ülkelerinde de olduğunu belirterek bu kültürü çok sevdiğini söyledi."