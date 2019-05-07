Yabancı akademisyenlerden Rektör Yıldız'a ziyaret

SİVAS (AA) - Erasmus programı kapsamında Sivas'a gelen yabancı akademik ve idari personel, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'ı ziyaret etti.

Dış İlişkiler Ofisi tarafından Senato Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Prof. Dr. Ali Aksu, farklı ülkelerden gelen akademik ve idari personel katıldı.

45 yıllık bir üniversitede misafirleri ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz 45 yıllık bir üniversite. 50 binin üzerinde öğrencimiz var. Yerleşkemiz Türkiye'deki en büyük yerleşkelerden birisi. Biz şimdiye kadar birçok ülkeyle anlaşmalar yaptık. Bazı ülkelerde gidip rektör hocalarımızla görüştük. Misafir öğrenci sayımızı artırmak istiyoruz. Aynı zamanda üniversiteler ile protokol yapmak istiyoruz. Bu haftada sizleri buraya davet ettik. İnşallah memnun kalırsınız. Arkadaşlarımız zaten sizinle ilgilenecekler ve yine sizin bizden istediğiniz bir şey olursa onları da yapmaya hazırız."