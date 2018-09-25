İSTANBUL (AA) - Xiaomi'nin yeni bütçe dostu cihazı Xiaomi Redmi 6, n11.com'da satışa açıldı.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, Xiaomi'nin fiyat performansıyla göz dolduran, 5,4 inç 18:9 formatında HD+ ekran taşıyan ve gücünü MediaTek Helio P22 yonga setinden alan yeni akıllı telefonu Redmi 6, n11.com'da iki farklı depolama seçeneğiyle satışa sunuldu.

Arka tarafındaki 12 MP + 5 MP’lik iki kamerasıyla dikkati çeken Redmi 6, önde ise 5 MP’lik bir selfie kamerası taşıyor. 3000 mAh bataryadan beslenen cihazın 3GB RAM/32GB depolama sunan modeli bin 459 TL, 3 GB RAM/64 GB’lık depolama sunan modeli ise bin 819 TL'den n11.com'da satışta.



